Milenkovic: “Fiorentina per me significa tanto. Siamo orgogliosi ma non ci accontentiamo”

Nikola Milenkovic è intervenuto nel corso della conferenza stampa di vigilia della finale di Conference League. Ecco le sue parole:

“Fiorentina? La maglia viola per me significa tanto perchè è 6 anni che sono qui e sono cresciuto tantissimo. Voglio ringraziare il club ed i tifosi perchè cerco sempre di dare il massimo e posso solo ringraziare.

Rinnovo? Con il rinnovo sapevo delle ambizioni del club: mi piaceva molto il calcio proposto l’anno scorso e la conferma del mister mi hanno fatto credere che potevamo arrivare qua e tutti insieme ci siamo arrivati.

I miei infortuni? Sicuramente è stata una stagione particolare per me perchè ho avuto infortuni ma adesso sto al top quindi sono prontissimo per domani.

West Ham? Loro hanno giocatori fisicamente molto forti ma anche noi abbiamo i nostri pregi e cercare di fare la nostra gara.

Rapporto con Jovic? Ha tanta fame e voglia di fare bene. Sono contento per lui perchè so quante potenzialità ha e che ancora non ha espresso. Domani è una di quelle partite in cui può darci una grande mano.

West Ham mi ha cercato in passato? Ogni mercato si parla tanto ma sono 6 anni a Firenze e sono contentissimo di stare qua.

Momenti della Fiorentina? Abbiamo passato tanti momenti difficili ma la Fiorentina come storia merita di giocare sempre in Europa e stiamo facendo di tutto per riportarla dove merita. Siamo orgogliosi ma non ci dobbiamo accontentare.”

