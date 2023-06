Biraghi: “Domani senza rimpianti, non avremo forze per tornare negli spogliatoi. Davide sarà con noi”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro il West Ham. Queste le sue dichiarazioni:

“Chiave giusta per aprire il forziere della Coppa? Ho sempre cercato di proteggere il gruppo perchè so quanto è complicato nei momenti di difficoltà subire anche pressioni e critiche che sono inevitabili nel nostro mondo. L’importante tenere il gruppo lontano da queste cose. Non sarà facile domani aprire il forziere ma se siamo qui vuol dire che siamo forti.

Partita più importante della mia carriera? Sicuramente una finale è la partita più importante e lo era anche quella di Coppa Italia. Ha un sapore maggiore perchè in caso di vittoria vorrebbe dire portare un trofeo a Firenze ed in pochi ci sono riusciti.

Caricare ancora di più la partita? Non ho preparato ieri per domani perchè poi ci saranno un mix di emozioni che faranno perdere le parole. Una partita che si prepara da sola ma io sarò a disposizione per la squadra.

Rapporto con la Fiesole ed i tifosi? Si è creato un bel rapporto e sono molto contento soprattutto per come era all’inizio: si è capovolta la situazione e questa cosa mi piace. Ci hanno seguito sempre anche in trasferte allucinanti come Sivas o Istanbul, per questo noi squadra cerchiamo di dare di più di quello abbiamo per questa gente che fa di tutto per la Fiorentina. Ciò che è sicuro è che lasceremo tutto in campo e non so se avremo le forze per tornare non avremo le forze per tornare negli spogliatoi, senza rimpianti.

Esperienza? L’esperienza aiuta e può dare qualche vantaggio, saper a cosa vai incontro ed un po’ conta se siamo bravi a ripetere la prestazione che abbiamo fatto a Roma. Non il risultato ma come abbiamo approcciato la partita: sembrava che avessimo fatto già venti finali. Ogni errore in una finale vale come 10 in un campionato ma l’atteggiamento deve essere quello.

Barak cerca di caricare ancora di più? Lui è entusiasta di giocare una finale nella sua città ed alzare la coppa a casa sua sarebbe fantastico quindi noi siamo i suoi compagni e cercheremo di riuscirci.

Punto di arrivo o di inizio per la Fiorentina? Non c’è mai un punto di arrivo. Abbiamo passato tanti momenti che abbiamo condiviso e anche molto negativi dove non è stato semplice passarci sopra ma se siamo qua oggi è perchè vogliamo bene a questa maglia.

Rivincita verso qualcuno? A questa domanda rispondo che la cosa importante è quelli che sono qua adesso e la partita di domani.

Davide Astori? Lui è sempre con noi quindi è un pensiero costante perchè lo viviamo quotidianamente. Sicuramente per chi lo ha conosciuto sarà un motivo in più per alzare il trofeo.”

