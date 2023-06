Kouamè: “Abbiamo lottato insieme per realizzare i nostri sogni. Guardiamo avanti per regalarvi emozioni”

Arrivano le parole di Christian Kouamè dopo la delusione della sconfitta della Fiorentina in finale di Conference.

“Questa stagione è stata molto lunga e intensa. Abbiamo tenuto testa a tutti e siamo riusciti ad arrivare in fondo da protagonisti in tutte le competizioni, Campionato Coppa Italia e Conference. Abbiamo sempre lottato insieme per raggiungere i nostri obbiettivi cercando di realizzare i nostri sogni.

Non volevamo perdere , volevamo regalare alla nostra gente qualcosa che sarebbe rimasto nella storia ! Purtroppo non ci siamo riusciti ma ne usciamo più forti e con più esperienza. Ora dobbiamo guardare avanti e rialzarci ,tutti insieme, per ridare gioia ed emozioni a voi che ci avete sempre sostenuto.

Grazie Firenze, Forza Viola.”

Di seguito il post pubblicato da Kouamè attraverso il proprio profilo Instagram:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian Michael Kouame (@christianmichael.11)

ITALIANO SARA’ L’ALLENATORE DELLA FIORENTINA ANCHE NELLA PROSSIMA STAGIONE