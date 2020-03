F irenze, 9 marzo 2020 – Coronavirus, nelle ultime ore sono arrivate belle e brutte notizie: c’è stato il primo paziente positivo al coronavirus morto in Toscana (un anziano di 79 anni che era ricoverato a Pisa da sabato; aveva avuto un infarto e il suo quadro clinico era complesso), ma è arrivata anche la bella notizia: c’è stato infatti il primo guarito della Toscana, un calciatore di ventitre anni della Pianese.

Nelle ultime ventiquattro ore i nuovi casi registrati in Toscana sono stati 43, dato aggiornato a mezzogiorno di lunedì 9 marzo. Domenica nello stesso arco di tempo erano stati dieci di più, 53. I contagiati dall’inizio dell’emergenza salgono dunque in tutta la regione a 208, comprese tre persone clinicamente guarite, un deceduto e un paziente definitivamente guarito.

Dei 43 nuovi tamponi risultati positivi nelle ultime ventiquattro ore, 17 sono stati analizzati nel laboratorio di virologia e microbiologia di Careggi, 15 in quello di Pisa e 11 a Siena. I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell’assessorato al Ministero della salute.

Questa la suddivisione per provincia di segnalazione o ricovero fino ad oggi, che può però non coincidere con quella di residenza: 51 a Firenze, 16 a Pistoia e 5 Prato (totale Asl centro: 72); 31 a Lucca, 28 a Massa Carrara, 20 a Pisa, 10 a Livorno (totale Asl Nord-Ovest: 89); 6 a Grosseto, 29 a Siena e 12 ad Arezzo (totale Asl Sud est: 47).

Salgono a 2.522 le persone in isolamento a casa in tutta la Toscana, 128 in più rispetto a ieri. Di queste 716 erano le persone prese in carico da numero dedicato e 1.086 da contatti stretti con casi positivi.

In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono state testate 1.364 persone di cui 1.188 negative, 166 positive e 10 in corso.

Lanazione.it