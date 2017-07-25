La squadra più Toscana della serie A? Non è la Fiorentina ma proprio la Juventus. Sette in totale i nati nella regione viola
Incredibile ma vero, è proprio la Juventus la squadra che ha più nati e vissuti in Toscana del campionato
A cura di Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 22:39
Qual è la squadra più toscana della Serie A? La Fiorentina? Risposta sbagliata. È la Juventus. Con l’arrivo di Federico Bernardeschi, i nati in Toscana che vestono la maglia bianconera diventano 5: oltre all’ex viola, ci sono Gigi Buffon di Carrara, Andrea Barzagli nato a Fiesole a due passi da Firenze, Giorgio Chiellini è nato a Pisa ma cresciuto a Livorno, infine Daniele Rugani nativo di Lucca. A loro, poi, si aggiungono il livornese Max Allegri e il vice-allenatore, il lucchese Marco Landucci.
(SkySport.it)