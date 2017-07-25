La squadra più Toscana della serie A? Non è la Fiorentina ma proprio la Juventus. Sette in totale i nati nella regione viola

Incredibile ma vero, è proprio la Juventus la squadra che ha più nati e vissuti in Toscana del campionato

A cura di Redazione Labaroviola 25 luglio 2017 22:39

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