di Flavio Ognissanti

Infangare Firenze e i fiorentini per qualcuno sta diventando uno Sport a cui, noi che proviamo a fare informazione, dobbiamo dire basta. Nelle ultime ore sui social sta circolando una fotografia delle cascine piene di gente nei giorni di quarantena per il contagio Coronavirus. Si tratta di un falso che circola apposta per gettare fango sul popolo fiorentino che sta rispettando le misure del governo. La fotografia infatti è datata, assolutamente non scattata nelle ultime ore o negli ultimo giorni di emergenza.