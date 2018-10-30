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(VIDEO) Scandalo in Toscana, botte e minacce tra genitori per le partite dei figli

Lo denuncia la trasmissione di Italia Uno Le Iene, il quale nel suo servizio racconta di come in Toscana capiti che i genitori litigano violentemente alle partite giovanili dei propri figli. E nel ser...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2018 22:55
(VIDEO) Scandalo in Toscana, botte e minacce tra genitori per le partite dei figli -
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Lo denuncia la trasmissione di Italia Uno Le Iene, il quale nel suo servizio racconta di come in Toscana capiti che i genitori litigano violentemente alle partite giovanili dei propri figli. E nel servizio delle Iene si fa anche vedere anche il caso dell'arbitro aggredito.

ECCO IL SERVIZIO DELLE IENE

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