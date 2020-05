In Toscana sono 10.082 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 7.595 (il 75,3% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 238.667, 3.871 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.792. Gli attualmente positivi sono oggi 1.460, -4,1% rispetto a ieri. Si registrano 6 nuovi decessi: 4 uomini e 2 donne, con un’età media di 79,5 anni. Complessivamente, 1.297 persone sono in isolamento a casa, le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono 163, 16 in meno di ieri.