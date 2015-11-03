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Notizie Coronavirus Toscana Fiorentina

La Toscana si riconfermerà zona arancione. Dovrebbero uscire finalmente dal rosso Firenze e Prato

15 aprile 2021 14:24

Coronavirus in Toscana, continuano a salire i casi, oggi 339. I dati completi

08 ottobre 2020 15:19

Aumentano lievemente i casi in Toscana, 209 nuovi contagi. I dati completi

06 ottobre 2020 14:46

Coronavirus in Toscana, secondo giorno consecutivo senza morti e soli 3 nuovi contagi

21 giugno 2020 17:23

Coronavirus in Toscana, solo tre i contagi tutti nella zona sudest della regione

16 giugno 2020 17:29

Coronavirus in Toscana, un solo nuovo caso e due morti. I dettagli

07 giugno 2020 17:22

Coronavirus in Toscana, sale il numero di contagi e decessi, ma rimane comunque piuttosto basso

27 maggio 2020 18:16

Coronavirus in Toscana, ancora delle buone notizie: diminuisce ancora il numero dei contagi

06 aprile 2020 16:30

Toscana, distribuite 10 milioni di mascherine. Saranno obbligatorie per uscire dalle abitazioni

05 aprile 2020 12:45

Coronavirus, ottime notizie in Toscana. Scendono di 50 i contagi rispetto alla giornata di ieri

04 aprile 2020 18:33

Toscana, contagi di Coronavirus in calo. Oggi sono 224. I nuovi morti sono 19

27 marzo 2020 19:08

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