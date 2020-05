In Toscana sono 10.062 i casi di positività al Coronavirus, 15 in più rispetto a ieri. I guariti raggiungono quota 7.349 (il 73% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 229.135, 3.089 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.698. Gli attualmente positivi sono oggi 1.700, -3,7% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna, con un’età media di 83 anni. Complessivamente, 1.514 persone sono in isolamento a casa, le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 186. È il punto più basso dal 9 di marzo 2020 per le terapie intensive.