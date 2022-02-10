Vlahovic per violazione quarantena rischia arresto da 3 a 18 mesi fino a multa da 500 a 5 mila euro

Potrebbe costare caro a Dusan Vlahovic la violazione della quarantena nella sua casa di Firenze per andare a Torino per firmare con la Juventus

Come scrive l'ANSA, sarebbe stata depositata ieri negli uffici della procura di Firenze la segnalazione della Asl Toscana Centro a carico del calciatore Dusan Vlahovic, accusato di aver violato la quarantena e di essersi allontanato dal suo domicilio mentre era positivo al Covid 19. Sempre secondo quanto si è appreso, il caso al momento non sarebbe ancora stato assegnato a pubblico ministero. Il giocatore è accusato di aver violato la legge n.33 del 2020 varata contenente disposizioni varate per fronteggiare l'emergenza pandemica, punita con l'arresto da 3 a 18 mesi e con l'ammenda da 500 euro a 5.000 euro

LE REAZIONI DI CASA VALERO AL GOL DI VLAHOVIC CON LA JUVENTUS

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