Firenze arretra nella qualità della vita? È stato un errore: "Scusate, recupera quattro posizioni"

Dopo le proteste dell'amministrazione comunale, da Italia Oggi arriva la rettifica sui dati della classifica della qualità della vita, pubblicata nei giorni scorsi, e che aveva piazzato Firenze in 54e...

Dopo le proteste dell'amministrazione comunale, da Italia Oggi arriva la rettifica sui dati della classifica della qualità della vita, pubblicata nei giorni scorsi, e che aveva piazzato Firenze in 54esima posizione, 17 posti più in basso rispetto allo scorso anno. Ad ammettere l'errore è l'Università La Sapienza, che aveva condotto la ricerca.

"Alcuni dati - spiega su Italia Oggi Alessandro Polli de "La Sapienza" - sono stati eleborati in maniera non corretta". Modifiche definite "importanti" che riguardano tutta l'elaborazione, non solo quella del capoluogo toscano, e che modificano in maniera importante anche la graduatoria di Firenze: "Con i dati rettificati Firenze sale al 33esimo posto rispetto alla classifica del 2017", si spiega.

Precisazione che non si è fatto sfuggire il sindaco Dario Nardella, che l'ha pubblicata su Facebook: "Lunedì 'Italia Oggi' - ha scritto - ha pubblicato una classifica sulla qualità della vita: Firenze scendeva dalla 37ª alla 54ª posizione. In tanti prendendola per veritiera ne hanno approfittato per criticarci e attaccarci. Mi dispiace per loro, ma grazie a una nostra richiesta di verifica, si è scoperto che la classifica conteneva errori madornali".

"Ci sono arrivate le scuse da chi ha sbagliato la classifica, che accettiamo volentieri, e la classifica con i dati corretti: Firenze non solo non scende ma risale di altre 4 posizioni arrivando al 33esimo posto - sottolinea Nardella - diventando così la prima città metropolitana in Italia per qualità della vita. Andiamo avanti. E a chi ci critica rispondiamo con l’amore per la nostra città".

Firenzetoday.com