Queste le parole rilasciate a La7 dal sindaco di Firenze Dario Nardella: “In Toscana abbiamo quasi 1000 contagi da Coronavirus. Siamo un po’ la Linea Maginot del contagio, è l prima regione scendendo da Nord ad avere numeri contenuti. Per fortuna qui abbiamo un numero sufficiente di posti in terapia intensiva che ci permettono di assorbire i casi più seri. Troppi cittadini lo scorso weekend sono usciti ed andati nei parchi, per questo ho deciso di chiuderli”.