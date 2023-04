Pradè: “Fiorentina aveva 15 partite in più rispetto al Monza. Questi sono motivi di crescita per una squadra”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo la sconfitta contro il Monza, queste le sue dichiarazioni:

“La partita? Peccato perchè stavamo 2-0 e potevamo veramente chiuderla poi non so cosa succede nel subconscio di quello che passa all’interno della squadra: pensare che sia una partita facile, il calo delle energie, qualcuno con la testa già a giovedì che magari è normale…peccato perchè ci dava continuità in campionato e perderla così da’ fastidio. Per una squadra questi sono motivi di crescita e la prossima volta non succederà perchè l’hai già passato.

Coppa Italia giovedì? E’ un impegno serio, ma tutte le partite sono impegni seri. Per noi questo doveva essere l’impegno di oggi: una grande squadra pensa partita per partita. Rispetto al Monza oggi avevamo 15 partite in più che non sono poche sia a livello fisico che mentale.”

Di seguito le parole del ds Pradè in zona mista:

