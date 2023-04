Italiano: “Tra Quarta e Terracciano errore di comunicazione. Nico Gonzalez non aveva recuperato”

Vincenzo Italiano ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta della Fiorentina in casa del Monza, queste le sue parole:

“Mi dispiace che non abbiamo approfittato di un Monza che aveva approcciato male, in qualsiasi altro momento avremmo fatto altro risultato, abbiamo troppi impegni importanti e ravvicinati che ci possono far scrivere la storia. Poteva essere un turno a nostro favore e non l’abbiamo sfruttato, volevamo vincere ma cali di attenzione e concentrazione di fanno perdere la partita.

La squadra non mollerà, non dobbiamo mai abbassare la nostra attenzione, giovedi forse avevamo pensato di passare il turno, oggi abbiamo fatto degli errore. Appena abbassi la guardia in situazioni di facile lettura prendi gol, i ragazzi sono seri, vogliono vincere tutte le partite. Sul gol subito, Terracciano e Quarta non si sono capiti, errore di comunicazione.

Non abbiamo Messi e Ronaldo, qui il collettivo ci ha permesso di raggiungere i risultati, se qualcuno non lo ha capito è un problema. Non dimentico che contro l’Atalanta siamo usciti dal campo tra gli applausi e gli elogi, voglio rivedere giovedi quella squadra. Non esiste sparire cosi dal campo, se abbassiamo il nostro livello di attenzione possiamo perdere contro di tutti.

Non siamo riusciti a recuperare al 100% Nico Gonzalez, in 2 giorni non era facile, giocando tanto abbiamo di questi problemi. Vale lo stesso per Ikonè, Brekalo e Bonaventura, adesso pensiamo al Monza”

