PAGELLE FIORENTINA: TERRACCIANO E QUARTA FIRMANO IL DISASTRO. KOUAMÈ IL MIGLIORE

Terracciano 4,5 Respinge su Biraghi in occasione del primo gol, sbaglia completamente l’uscita e regala il secondo gol. Non è la prima volta che commette questo errore, è successo anche contro lo Spezia un episodio analogo

Dodò 6 Il secondo gol arriva grazie ad una sua bella incursione poi rifinita da Kouamè e Saponara. Fa delle belle giocate nel primo tempo. Il secondo tempo si apre con una pessima scelta di tempo che spalanca il campo a Caprari

Milenkovic 6 Sbaglia poco, prende un ammonizione abbastanza severa e discutibile. Ordinato e pulito, salva in un paio di circostanze

Quarta 4,5 Sbaglia nettamente l’intervento in occasione del primo gol del Monza, quando si fa saltare facilmente da Caprari. Nel secondo gol, con la complicità di Terracciano, fa la frittata che porta al pareggio del Monza. Si perde Caprari che si invola tutto solo davanti a Terracciano

Biraghi 5,5 In fase difensiva soffre troppo, sfortunato fa l’autogol, fa l’assist per Kouamè. Nella ripresa pasticcia e si fa sorprendere diverse volte

Amrabat 5,5 Alterna buone giocate sia in fase di impostazione che in fase di contenimento, Colpevole del fallo da rigore che porta in vantaggio il Monza

Mandragora 5,5 Sbaglia alcuni posizionamenti costringendo Barak agli straordinari in fase di ripiego (il giallo al ceco arriva per questo). Calato fisicamente

Barak 5 Non sbaglia quasi mai la scelta quando la palla è tra i suoi piedi. La sua grande pecca è la lentezza, questo gli fa perdere diversi palloni come quello che porta all’azione del gol di Pessina su rigore

Saponara 6 Bravo e preciso in occasione del gol, il resto della gara lascia molto desiderare con diversi errori tecnici, non eccelle per la sua velocità

Kouamè 7 Segna, fa assist, punta sempre l’avversario, crea superiorità, non si risparmia. Metta in porta Cabral con un bel colpo di testa. La sua velocità mette in costante difficoltà Carlos Augusto e non solo. Il migliore in campo per la Fiorentina

Cabral 5 Lotta ma quando ha gli viene data possibilità non è preciso tecnicamente, spesso in ritardo anche nei movimenti. Nel secondo tempo quasi scompare ad eccezione della palla presa ma indirizzata troppo debolmente in pieno recupero

Sottil 6 Tante buone giocate che però non sempre trovano sfogo, cerca di prendere iniziativa. Il suo diretto avversario lo soffre particolarmente e spesso è costretto a fare fallo per fermarlo. Impreciso nei minuti finali quando manda alto un tiro, non era facile

Castrovilli 6 Rischia di provocare il rigore con una spinta in area, sbaglia qualcosa ma mette alcuni palloni interessanti nel mezzo. Per poco non si procura un rigore

Duncan 6 Non è facile la sua gara perchè lotta molto spesso da solo, cerca il gol con un grandissimo tiro da fuori, esce di poco alto. Combatte

Jovic 5 Non si vede mai, perde alcuni palloni, si fa saltare sempre in maniera troppo facile. Come non averlo

