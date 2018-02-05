Giani: "Gesto di responsabilità dei DV, è Diego la mente. Lo stadio? Iter lungo"

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale toscano oltre che membro del consiglio di amministrazione della Fiorentina, è intervenuto di fronte alle telecamere di Toscana Tv: "Quello di sabato è...

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale toscano oltre che membro del consiglio di amministrazione della Fiorentina, è intervenuto di fronte alle telecamere di Toscana Tv: "Quello di sabato è stato un gesto importante di responsabilità. Il fatto di avere avuto presenti in ritiro sia Diego che Andrea Della Valle ha fatto scattare nei giocatori una reazione. Che i Della Valle si siano riavvicinati è un po’ troppo presto per dirlo e non dobbiamo cadere nel tranello dei trionfalismi. Il motore delle iniziative della famiglia è però Diego Della Valle".

Prosegue sulla questione dello stadio: "Lo stadio nuovo? È una prospettiva che vedo molto lontana a causa dell’iter che dovremo seguire per realizzarlo. E poi parlare di questo argomento alimenta anche la voce che i Della Valle restano a Firenze per lo stadio che è una voce falsa".