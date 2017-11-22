Giani: "Chiesa è un simbolo della Fiorentina e dei valori autentici del calcio"

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale toscano, ha parlato a margine della presentazione della Firenze Marathon: "Chiesa è un ragazzo arrivato a Firenze con il padre quando Enrico giocava n...

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale toscano, ha parlato a margine della presentazione della Firenze Marathon: "Chiesa è un ragazzo arrivato a Firenze con il padre quando Enrico giocava nella Fiorentina. Federico è cresciuto nella Settignanese, una delle squadre più rappresentative a livello giovanile".

Prosegue sempre sul talento classe '97: "Adesso è il simbolo della Fiorentina e questo ragazzo di 20 è anche il simbolo dei valori autentici e del modo in cui dobbiamo seguire e guidare il calcio".