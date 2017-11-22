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Giani: "Chiesa è un simbolo della Fiorentina e dei valori autentici del calcio"

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale toscano, ha parlato a margine della presentazione della Firenze Marathon: "Chiesa è un ragazzo arrivato a Firenze con il padre quando Enrico giocava n...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 novembre 2017 18:12
Giani: "Chiesa è un simbolo della Fiorentina e dei valori autentici del calcio" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale toscano, ha parlato a margine della presentazione della Firenze Marathon: "Chiesa è un ragazzo arrivato a Firenze con il padre quando Enrico giocava nella Fiorentina. Federico è cresciuto nella Settignanese, una delle squadre più rappresentative a livello giovanile".

Prosegue sempre sul talento classe '97: "Adesso è il simbolo della Fiorentina e questo ragazzo di 20 è anche il simbolo dei valori autentici e del modo in cui dobbiamo seguire e guidare il calcio".

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