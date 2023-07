Giani: “Ci sono 130 milioni per il Franchi e con quelli bisogna fare. Non si può andare oltre”

Così Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, a margine di un evento di stamattina, è tornato sul tema dei fondi che il Governo potrebbe destinare a Firenze. Queste le sue parole: “Qualsiasi governo non può dare la concezione che si premia un’amministrazione rispetto all’altra semplicemente perché è dello stesso colore politico. Sarebbe un venir meno al loro ruolo istituzionale. La presa di posizione del ministro Abodi ha sgombrato tutti i dubbi e quindi a questo punto ci sarà l’opportunità per presentare questi progetti che però non si legano allo stadio. Morale della favola, per lo stadio restano 130 milioni e con quelli bisogna fare. Andranno individuati quegli elementi di rinnovamento dello stadio, che non abbiano costi fantasmagorici, a cui dare la priorità. Abbiamo ad esempio la priorità della copertura dello stadio, si faccia un progetto ad hoc, servono alcuni servizi aggiuntivi, ma oltre i 130 milioni non si può andare. I 55 milioni promessi potranno essere utilizzati solo per le aree esterne allo stadio”.