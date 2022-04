Giani: “Fondai la Fiorentina 20 anni fa, la sento come un figlio. Italiano miglior allenatore in Italia”

Il presidente della Regione Eugenio Giani a margine di una mostra ha parlato anche di Juventus-Fiorentina. Questi i suoi pareri:

“In questo momento i viola hanno già vinto il loro scudetto ed è quello, in primo luogo della squadra, che nelle difficoltà delle società di calcio con i bilancio, con la situazione che ha determinato la pandemia, è quella che ha pensato più lontano: un Centro Sportivo che sarà elemento di coesione per i colori viola e la sua squadra unico fra tutte le altre città. In secondo luogo ha vinto il suo scudetto perché all’inizio del campionato veniva data come una squadra da mezza classifica e oggi si sta dimostrando la più in forma della Serie A. Terzo elemento, noi viviamo lo scudetto della passione e della determinazione con cui i giocatori sono in campo. Io sono orgoglioso dei colori viola, rappresentano l’immagine di Firenze e della Toscana e sinceramente stasera sarò davanti alla tv, ma non cercherò di fare il distaccato presidente istituzionale di una Regione. So e rispetto il tifo di tutti i toscani, ma oggi sarò a dire ‘Alé viola!’. Cosa farò se la Fiorentina dovesse vincere?

Per scaramanzia non possiamo dirlo, ma ve lo potete immaginare. Io sono il fondatore della Fiorentina, esattamente 20 anni fa, io e il sindaco Domenici costituivamo giuridicamente una società che è quella di oggi perché la precedente era fallite. Quindi vi immaginate… Io la sento come un padre sente un figlio e vederla oggi balzare all’attenzione della cronaca con i successi che stiamo riuscendo ad ottenere grazie alla proprietà che ci ha investito, a Commisso, a Joe Barone, all’allenatore, che si sta rivelando secondo me il migliore in Italia, sono di parte, e contemporaneamente grazie a questi ragazzi che ci stanno mettendo il cuore. È andato via Vlahovic? Questi ragazzi stanno dimostrando a tutti che non è una questione economica, ma di passione che solo i colori viola riescono a risvegliare”.

