Giani ricorda la rinascita della Fiorentina: “23 anni fa un atto di coraggio costituire la Florentia Viola”

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, non dimentica il giorno in cui la Fiorentina è risorta, in seguito al fallimento: “Buon Compleanno Fiorentina! Sono passati 23 anni dalla rinascita della Fiorentina, a seguito del fallimento. È del 1 agosto del 2002 l’atto costitutivo della nuova Fiorentina firmato alle 16:30 dal notaio Massimo Cavallina. Non fu una scelta facile costituire la nuova squadra, fu un atto di coraggio del sottoscritto, quale Assessore allo Sport, e dell’allora Sindaco di Firenze, Leonardo Domenici.

Le prime soddisfazioni arrivarono però già dai 17.000 abbonamenti sottoscritti in quel primo anno che, su una nuova squadra come fu la Florentia Viola, per un campionato di C2, costituì un record oggi da nessuno superato. L’anno dopo la B per i meriti riconosciuti e solo in due anni la Fiorentina rientrò in serie A con la proprietà Della Valle che riportò la squadra a numerose partecipazioni a coppe europee. Oggi è il Presidente Commisso a guidare la proprietà e ha regalato all’organizzazione della Fiorentina una grande opportunità come il Viola Park. Vi è però la consapevolezza che se non avessimo 23 anni fa avuto la determinazione di ricostruire subito la Florentia Viola il ritorno e la ripresa di un ruolo da protagonista di Firenze nel mondo del calcio avrebbe impiegato tanto tempo. Alè Viola!”