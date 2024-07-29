Giani: "Franchi? Sono ottimista. Se si trovasse un accordo con la Fiorentina si ricaverebbero tutte le risorse"
Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha commentato il tema stadio Franchi ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento e fiducioso per il fatto che i lavori di r...
Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha commentato il tema stadio Franchi ai microfoni di Lady Radio. Queste le sue dichiarazioni: “Sono contento e fiducioso per il fatto che i lavori di ristrutturazione sono finalmente partiti. Sono ottimista anche sul futuro operato della nuova sindaca Sara Funaro e della sua amministrazione comunale: troveranno i fondi per terminare i lavori. Se si trovasse un accordo con la Fiorentina, forse, si ricaverebbero tutte le risorse necessarie”.
QUARTA E AMRABAT A FIRENZE MERCOLEDI. L’ARGENTINO RINUNCIA A QUALCHE GIORNO DI FERIE. NICO IL 5 AGOSTO
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