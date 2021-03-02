Giani: "Rocco ha la mia vicinanza. Ho fatto qualche battuta per lo stadio"

Giani ha parlato della situazione stadio in casa viola.

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani ha rilasciato un'intervista su Lady Radio: "Sono rispettoso e ammiro l’impegno della nuova proprietà della Fiorentina. Gli dico bravo a Commisso, ha tutta la mia vicinanza. Evidente per quanto riguarda lo stadio ho fatto quella battuta per richiamare a un profilo più istituzionale, nel rispetto della pianificazione urbanistica italiana. Serve seguire l’iter".

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