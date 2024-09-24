Commisso-Giani? Prove di disgelo, ma il Franchi è in netto ritardo. Solo il 2,5% finito a giugno

Le preoccupazioni principali rimangono legate ai tempi e alle risorse per il restyling del Franchi

Il pranzo tra Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, e Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha segnato una svolta nei rapporti tra le parti, superando le tensioni passate. L'incontro, durato circa un'ora e mezza, è stato un gesto diplomatico volto a ripristinare la collaborazione, specialmente dopo le frizioni legate all'inaugurazione del Viola Park. Giani ha espresso soddisfazione per il dialogo e ha elogiato il progetto del Viola Park, sottolineandone l'unicità.

Tuttavia, le preoccupazioni principali rimangono legate ai tempi e alle risorse per il restyling dello Stadio Franchi. Attualmente, i lavori sono in ritardo, con solo il 2,5% completato a giugno, e sembra improbabile che il cantiere sia concluso entro il 2026, puntando più al 2028. Il dialogo tra Comune e Fiorentina dovrebbe continuare nei prossimi giorni per definire un nuovo cronoprogramma, con un focus sulla capienza dello stadio durante i lavori. Lo riporta La Nazione.

https://www.labaroviola.com/iachini-la-fiorentina-la-mia-famiglia-commisso-vissuti-insieme-momenti-belli-e-difficili/269417/