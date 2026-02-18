18 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:36

Giani annuncia: “Le Olimpiadi in Toscana nel 2040 non sono un sogno, siamo pronti”

Mirko Carmignani

18 Febbraio · 13:38

Il Presidente della regione è intervenuto per confermare la volontà di candidare la Toscana per le Olimpiadi

A La Nazione, il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha parlato delle Olimpiadi del 2040: “La Toscana c’è e si farà trovare pronta per candidarsi per ospitare le prossime Olimpiadi che toccheranno all’Europa. Penso ad una cerimonia di apertura a Roma e poi a dei giochi tra la Toscana e l’Emilia Romagna perchè abbiamo le strutture e non ci manca niente. A Roma si potrebbe fare l’atletica leggera poi vedo la vela a Punta Ala e il windsurf a Monte Argentario, il tiro con l’arco a Lucca e la scherma nel palazzetto di Livorno.”

Prosegue: “In più si potrebbe fare una bella gara di ciclismo sulle colline di Firenze dove il panorama è unico e dove anche Nencini ci gareggiava. Abbiamo tutto e poi c’è tempo per programmare le strutture con accuratezza perché Milano-Cortina ci ha dimostrato che l’unione fa la forza.” 

