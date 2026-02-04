4 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:03

Paratici porta novità: La Fiorentina ufficializza Lorenzo Giani come nuovo capo dell’Area Scouting

Redazione

4 Febbraio · 21:14

Aggiornamento: 4 Febbraio 2026 · 21:23

Fabio Paratici porta via dal Tottenham un suo uomo di fiducia: Lorenzo Giani nominato come Capo Area Scouting della Fiorentina

Non solo Fabio Paratici, ufficializato dalla Fiorentina nella giornata di oggi come nuovo Direttore Sportivo del club.
A partire da oggi, la Fiorentina ha ufficializzato un nuovo ingresso nel ruolo di Capo dell’Area Scouting.
Si tratta di Lorenzo Giani, uomo di fiducia di Fabio Paratici che lo ha accompagnato nelle esperienze alla Sampdoria, Juventus, Tottenham e da oggi è un nuovo dirigente della Fiorentina.

Il club ha ufficializzato l’arrivo di Giani con un comunicato sul proprio sito ufficiale:

ACF Fiorentina annuncia che a partire da oggi, mercoledì 4 febbraio, Lorenzo Giani assumerà il ruolo di Capo dell’ Area Scouting della Prima Squadra. Giani, nato a Firenze il 13 aprile 1979, ha già lavorato, con ruoli di responsabilità nello Scouting, alla Sampdoria, al Tottenham ed alla Juventus. Tutta la Società gli rivolge il più caloroso benvenuto e gli augura un percorso pieno di soddisfazioni”.

