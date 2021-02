Commisso: “Ultime 5 partite 7 punti, va bene. I politici devono aiutare chi investe, non controllarlo”

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni della società viola, queste le parole del presidente della Fiorentina, prima della sua partenza per gli Stati Uniti che avverrà domani:

“Ho parlato con la squadra, dobbiamo vincere adesso. Vero che abbiamo perso due partite contro Napoli e Inter ma nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 7 punti, non è perfetto ma va bene questa media. Quando tornerò speriamo di essere in una buona posizione cosi possiamo programmare come tutti ci dicono di fare, ma io voglio dire ai giornalisti che noi abbiamo sempre programmato fin dal primo giorno, poi le cose non sono andate bene come volevamo ma c’è sempre stata programmazione.

Nel viola Park vogliamo arrivare subito, è scritto sul contratto, alcune cose verranno finite subito già nella primavera del 2022, ho scommesso con il sindaco Casini che il centro sportivo sarà finito prima della tramvia a Bagno a Ripoli del comune di Firenze che mi hanno promesso.

Stadio? Non ho ancora deciso tra Campi Bisenzio e lo stadio Franchi, ma sul Franchi io voglio sapere i tempi, ancora nessuno me li ha detti. Davanti gli uffizi c’è una gru del 99, 21 anni ed ancora non è stato finito niente, dico a Nardella che il Franchi deve essere fatto prima. Il prossimo anno il contratto con lo stadio Franchi finisce, dobbiamo sederci e vedere come troveremo un accordo.

Giani ha detto che mi vuole ricevere, lo ha detto ai giornalisti che io devo prendere un appuntamento se voglio parlare con lui, ma di solito è il politico che dovrebbe andare da chi investe, fino ad ora ho visto che il politico cerca di controllare chi investe, invece dovrebbe chiamarlo a se ed aiutarlo, per tutti i soldi che ho messo io e che voglio mettere ancora dovrei essere aiutato, non quello che sta accadendo”

