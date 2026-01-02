2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:49

Giani svela: “Franchi? La Regione Toscana è pronta ad intervenire con i suoi fondi”

Rassegna Stampa

Redazione

2 Gennaio · 10:15

Aggiornamento: 2 Gennaio 2026 · 10:15

Fiorentinafranchigiani

"Ci sono i Fondi di coesione e sviluppo destinati agli impianti sportivi"

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani ha dato un colpo a sorpresa sull’intervento di ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi ai microfoni di La Repubblica: “Se non dovesse andare in porto l’accordo con la Fiorentina, la Regione sarà al tavolo pronta a intervenire con i suoi fondi. Ma non da sola. Non dimentichiamo che riuscire a inserire il Franchi tra gli stadi degli Europei del 2032 sarebbe un formidabile volano per l’economia dell’area metropolitana e della regione. D’altra parte ci sono i soldi del Fondo di coesione e sviluppo destinati agli impianti sportivi e sui quali c’è un’intesa firmata col governo Meloni: se si possono destinare 15 milioni a Pistoia per il nuovo palazzetto dello sport, penso che se ne possano dedicare altrettanti allo stadio di Firenze”.

