Giani: “L’assenza di Commisso è una grande problematica, deve essere lui a salvare la Fiorentina”

Il governatore della regione Toscana è intervenuto per parlare della Fiorentina e di Rocco Commisso ancora lontano

Al Corriere Fiorentino è intervenuto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per parlare anche di Fiorentina: “Importante che si trovi equilibrio dentro la società e nel rapporto tra i dirigenti e i giocatori, ci vuole l’aiuto di tutti perché la Fiorentina ha bisogno dei suoi tifosi per salvare la squadra visto che abbiamo fatto la storia del calcio e sarebbe drammatico vedere il centenario in B. A gennaio bisogna fare un bel mercato per preparare il gruppo alla salvezza.”

Su Commisso: “Ci sono delle questioni oggettive che gli impediscono di essere qua vicino alla Fiorentina, ma la sua assenza pesa e questa è una grande criticità per la società perché manca il punto di riferimento. Deve creare da fuori le condizioni per salvare la Fiorentina anche senza essere qua attivamente.” 

 

