Giani: "Mi aspettavo maggiore sensibilità su Fiorentina-Juve. La Fiesole grande esempio di valori"

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, si è così espresso a Radio Roma Sound: "Mi aspettavo maggiore sensibilità su Fiorentina-Juventus, mi ero anche esposto pur non avendo competenza in...

Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, si è così espresso a Radio Roma Sound: "Mi aspettavo maggiore sensibilità su Fiorentina-Juventus, mi ero anche esposto pur non avendo competenza in materia. I ragazzi della Curva Fiesole hanno dato un grande esempio di valori e aggregazione, la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina. Non andando alla partita per spalare il fango, si è dato una ricchezza di testimonianza che da qualcun altro invece è mancata".

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