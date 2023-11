Giani: “Ringrazio la Curva Fiesole che sarà a spalare invece di essere a Fiorentina-Juventus”

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana, ha così parlato della partita di questa sera tra Fiorentina e Juventus, che secondo numerosi parti non dovrebbe essere giocata a seguito dei gravi danni causati nel territorio dell’intera regione dalla tempesta Ciaran: “Io sono ispirato all’unità e alla ricerca di energie, ognuno si muova per fare ciò che ritiene opportuno. Io rispetto tutti e voglio che ci sia anche per quello che facciamo. Per questo ringrazio i giovani della Curva Fiesole che stasera saranno a Campi Bisenzio e non alla partita. Andrò a ringraziarli, hanno dato straordinaria prova di forza e di valori. Questo è un modo di vivere la città ed essere vicini alla Fiorentina, vedere questo impegno della Fiesole mi fa pensare che il dodicesimo uomo nei momenti che contano è animato dai valori che davvero contano. Per me saperli a spalare nei luoghi più disastrati è elemento di orgoglio”, le parole di Giani all’agenzia di stampa ItalPress.