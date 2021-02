Corriere Fiorentino, Commisso torna negli USA, tra squadra, richiami e stoccate (a Giani)

Dopo un mese a Firenze, Rocco Commisso oggi riparte per gli Stati Uniti. Ieri ha salutato squadra e dirigenti, poi come ormai è consuetudine da qualche mese ha affidato i suoi pensieri ai social network del club. Politica, risultati sportivi: tanti i messaggi. Questa volta in primo piano ha messo la squadra e, a differenza del passato quando si è montato sempre molto comprensivo anche davanti a risultati deludenti, ha usato toni più perentori. Dal campo alle infrastrutture. Venerdì scorso sono stati inaugurato i lavori al Viola Park di Bagno a Ripoli, il principale motivo di orgoglio. In ballo c’è anche un’altra vicenda da risolvere, fra meno di un anno e mezzo scadrà la concessione del Franchi alla società. Infine una stoccata al presidente della Regione Eugenio Giani che previo appuntamento si era detto disponibile ad incontrarlo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

