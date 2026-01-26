26 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:42

Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"

Giani: "Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto"

Il Presidente della regione Toscana ha omaggiato Rocco Commisso prima della messa in suo suffragio oggi al Duomo

In attesa della messa in suffragio il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato di Rocco Commisso: “Oggi è un giorno di commozione e dolore perché è scomparso un uomo che ha dato a tutta Firenze tantissimo. Rimarrà nella storia per la realizzazione del centro sportivo più bello d’Italia e oltre. Un uomo che ha dato lustro a Firenze con una grande umanità che lo ha sempre contraddistinto e sono certo che rimarrà per sempre nei nostri cuori e nella storia della città e della regione.”

Prosegue: “Mi ricordo un anno e mezzo fa un pranzo insieme dove lui era molto soddisfatto per il suo Viola Park e per me sarà sempre suo a prescindere da chi comprerà la Fiorentina dopo questa proprietà, avevamo un gran rapporto collaborativo.” 

