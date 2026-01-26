Giani: “Commisso resterà nella storia della Fiorentina e di tutta la Toscana per tutto”

In attesa della messa in suffragio il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha parlato di Rocco Commisso: “Oggi è un giorno di commozione e dolore perché è scomparso un uomo che ha dato a tutta Firenze tantissimo. Rimarrà nella storia per la realizzazione del centro sportivo più bello d’Italia e oltre. Un uomo che ha dato lustro a Firenze con una grande umanità che lo ha sempre contraddistinto e sono certo che rimarrà per sempre nei nostri cuori e nella storia della città e della regione.”

Prosegue: “Mi ricordo un anno e mezzo fa un pranzo insieme dove lui era molto soddisfatto per il suo Viola Park e per me sarà sempre suo a prescindere da chi comprerà la Fiorentina dopo questa proprietà, avevamo un gran rapporto collaborativo.”