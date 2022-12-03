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Giani: "Fiorentina avrà uno stadio alla sua altezza. Durante i lavori è disponibile l'impianto Carabinieri"

Intervenuto come ospite a RTV38, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha così parlato della Fiorentina: "Non tutti soddisfatti della Fiorentina? Siamo come guelfi e ghibellini, ma tutti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2022 22:26
Giani: "Fiorentina avrà uno stadio alla sua altezza. Durante i lavori è disponibile l'impianto Carabinieri" -
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Intervenuto come ospite a RTV38, il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha così parlato della Fiorentina: "Non tutti soddisfatti della Fiorentina? Siamo come guelfi e ghibellini, ma tutti noi amiamo la nostra squadra. Intanto, siamo contenti di essere tra le prime 7 e della nostra presenza in Europa. poi c'è Amrabat che sta facendo benissimo. La Fiorentina tornerà in alto. Stadio? La Fiorentina giocherà in un impianto degno della sua storia, salvaguardando l'opera di Luigi Nervi. Inoltre se non trova campi vicini, la squadra viola potrebbe ancora a giocare durante i lavori al campo dato in disponibilità dall'Arma dei Carabinieri, in viale XI Agosto".

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