Sandro Giani, papà di Mattia morto a 26 anni: “Per un momento ho rivissuto quell’incubo, ho pregato per lui”

Mattia, come Bove, si è crollato al 17esimo del primo tempo e nella stessa porzione di campo

«Ho pregato per lui». A dirlo è Sandro Giani, papà di Mattia, il numero 7 del Castelfiorentino morto lo scorso 14 aprile a 26 anni dopo aver accusato un malore durante una partita di Eccellenza con il Lanciotto. Ha voluto vedere tutta la partita, Sandro. Fino all'ultimo. Fino a quando la voce del telecronista ha fornito i primi aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove. «Ho pregato con tutte le mie forze - ripete -, anche per i genitori, perché so cosa hanno dovuto affrontare in quei momenti».

La voce di Sandro si rompe, i silenzi sono scanditi da sospiri pesanti. La mente vola a quella maledetta domenica pomeriggio, quando Mattia, dopo alcuni passi barcollanti, si è accasciato, inerme, sul terreno di gioco. Proprio come Edoardo. Ma con un epilogo tragicamente differente. «Mattia, come Bove, si è crollato al 17esimo del primo tempo - aggiunge -, e nella stessa porzione di campo. Non ci volevo credere, per un momento ho rivissuto quell'incubo». Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/bove-potra-tornare-a-giocare-in-italia-gazzetta-sara-decisiva-la-risonanza-magnetica-al-cuore/279310/