Notizie Mattia Giani Fiorentina

Bove sulla legge che porta il suo nome: "Penso a Mattia Giani e Astori, questa legge è per loro"
18 novembre 2025 12:34
Sandro Giani, papà di Mattia morto a 26 anni: “Per un momento ho rivissuto quell’incubo, ho pregato per lui”
03 dicembre 2024 09:11
Mancini segna e con una maglietta dedica il gol a Mattia Giani: "Per sempre con noi"
19 aprile 2024 10:44
La FIGC comunica: "Verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, in memoria di Mattia Giani"
15 aprile 2024 17:37
La Fiorentina scrive: "Il presidente Commisso ed il club si stringono al dolore della famiglia di Mattia Giani"
15 aprile 2024 14:43
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