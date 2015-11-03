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Notizie Mattia Giani Fiorentina

Bove sulla legge che porta il suo nome: "Penso a Mattia Giani e Astori, questa legge è per loro"

18 novembre 2025 12:34

Sandro Giani, papà di Mattia morto a 26 anni: “Per un momento ho rivissuto quell’incubo, ho pregato per lui”

03 dicembre 2024 09:11

Mancini segna e con una maglietta dedica il gol a Mattia Giani: "Per sempre con noi"

19 aprile 2024 10:44

La FIGC comunica: "Verrà osservato un minuto di silenzio su tutti i campi, in memoria di Mattia Giani"

15 aprile 2024 17:37

La Fiorentina scrive: "Il presidente Commisso ed il club si stringono al dolore della famiglia di Mattia Giani"

15 aprile 2024 14:43

Tragedia in Eccellenza, muore in seguito ad un malore in campo Mattia Giani del Castelfiorentino

15 aprile 2024 14:02

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