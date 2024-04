Mancini segna e con una maglietta dedica il gol a Mattia Giani: “Per sempre con noi”

Il difensore giallorosso Gianluca Mancini è stato uno dei protagonisti nella partita di ritorno tra Roma e Milan giocata ieri sera allo stadio Olimpico e vinta dalla formazione di De Rossi che è passata al turno successivo della competizione. Il difensore si è trovato al posto giusto e ha ribadito in rete un tiro di Pellegrini che era finito sul palo. In quel momento il primo pensiero è andato a Mattia Giani, deceduto domenica dopo un malore accusato in una partita del Castelfiorentino, squadra in cui militava in Eccellenza. Mattia Giani era il fratello del fidanzato di sua sorella con cui aveva passato tanto tempo e tanti bei momenti, allora non ci ha pensato due volte e ha lasciato un ricordo per lui con una maglietta con dedica: “Ciao Mattia per sempre con noi”.