Tragedia in Eccellenza, muore in seguito ad un malore in campo Mattia Giani del Castelfiorentino

Lutto nel mondo del calcio, è morto in seguito ad un malore accusato in campo il giovane 25enne Mattia Giani del Castelfiorentino. Intorno al 15esimo minuto del primo tempo di Lanciotto Campi- Castelf...

Lutto nel mondo del calcio, è morto in seguito ad un malore accusato in campo il giovane 25enne Mattia Giani del Castelfiorentino. Intorno al 15esimo minuto del primo tempo di Lanciotto Campi- Castelfiorentino il ragazzo si è accasciato a terra dopo un tiro in porta, i medici delle due squadre hanno iniziato da subito ad eseguire il massaggio cardiaco in attesa dell'autoambulanza assente a bordocampo, poi la corsa disperata all'ospedale di Careggi. Ci stringiamo al dolore della Famiglia e dei suoi cari

FERRARI NUOVO DG DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/commisso-annuncia-alessandro-ferrari-sara-il-nuovo-direttore-generale-della-fiorentina/249068/