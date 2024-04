Commisso annuncia: “Alessandro Ferrari sarà il nuovo direttore generale della Fiorentina”

Con un messaggio rilasciato ai canali ufficiali del club, a Buongiorno Viola Park, il presidente Rocco Commisso ha annunciato che il nuovo Direttore Generale del club, dopo la scomparsa di Joe Barone, sarà Alessandro Ferrari (attuale responsabile della comunicazione).

“Mi dispiace non essere presente ma lo sarò nei prossimi giorni. Oggi ho voluto in ogni caso farvi sapere come affronteremo i prossimi impegni. Non sarà facile senza la persona che guidava tutto e tutti e che mi faceva sapere come andavano le cose. Joe Barone rimarrà per tutti noi una persona cara e indimenticabile e penso che l’affetto mostrato in questi giorni sia la prova di quante persone gli volevano bene.

Dobbiamo andare avanti e affrontare le sfide sportive e aziendali. Per questo motivo ho deciso di mantenere le mie regole e abitudini: famiglia e fiducia, continuità e sostegno. Faccio questo in Mediacom da tanti anni. Siamo come una famiglia. Quando ho dovuto sostituire qualcuno ho sempre cercato di dare continuità alle mie scelte. E lo farò anche ora, dando continuità a chi era in azienda: Alessandro Ferrari diventerà direttore generale, mentre Daniele Pradé sarà direttore sportivo. Entrambe persone che conosco da quando sono arrivato e che adesso avranno responsabilità maggiore. Avranno il mio appoggio totale e dovranno lavorare bene. Ci attendono traguardi importanti, davanti i calciatori ma dietro tutti noi e tutti voi”.

