Giani: “E’ giustissimo inserire lo stadio Franchi tra gli investimenti del Recovery Fund”

A margine della conferenza stampa di presentazione della corsa ciclistica in onore di Alfredo Martini ha preso parola il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani:

“E’ giustissimo inserire il Franchi nel piano nazionale per i contributi. Ne avevo parlato con Franceschini quando mi aveva chiesto un’opinione sui progetti del Ricovery Fund sulla cultura per la Toscana. E’ l’approccio di chi sa benissimo le difficoltà, cosa significa avere un bene vincolato. Se non possiamo giocare con i gestori dello stadio perché il bene vincolato ha dei costi, delle problematiche dal punto di vista funzionale, è giustissimo trovare le strade che il pubblico può avere, in questo caso il Recovery Fund”.

