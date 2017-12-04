Giani: "Finchè i tifosi canteranno 'DV vattene!', loro non torneranno. Aspettano segnali dalla città"

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, è intervenuto di fronte alle telecamere di Toscana Tv: "In questi mesi i Della Valle hanno rispettato la volontà dei tifosi di mettere...

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana, è intervenuto di fronte alle telecamere di Toscana Tv: "In questi mesi i Della Valle hanno rispettato la volontà dei tifosi di mettere in vendita la società, ma di offerte reali non ce ne sono state".

Prosegue sul lavoro svolto in questi anni dalla società: "Al momento stanno facendo un gran lavoro con i giovani e altri investimenti saranno fatti probabilmente in futuro".

E sui Della Valle: "Stanno aspettando un segnale dalla città. Finché sentiranno i cori ‘Della Valle vattene’ a Firenze non torneranno".

Conclude sulla questione stadio: "Lo stadio? Non ha niente a che fare con il ritorno dei Della Valle. Ancora non riusciamo a spostare la Mercafir, quindi la questione é ancora lunga".