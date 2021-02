Corriere Fiorentino, Viola Park, Commisso dà il via ai lavori senza Giani e Nardella

Inaugurazione a inviti riservati causa Covid, per la presentazione ufficiale del Viola Park a Bagno a Ripoli. Un progetto il cui disegno firmato da Marco Casamonti risalta nei rendering presentati. In tutto 10 campi da gioco – uno con spalti per 3 mila persone e uno da 1.500 dove giocheranno le squadre giovanili e quelle femminili – la sede della Fiorentina, una villa restaurata, gli spazi fitness, la piscina. Un sogno: come ricorda Rocco Commisso nessun proprietario precedente della Fiorentina è mai riuscito a realizzarlo. Ma alla presentazione si notato anche le assenze su tutte quelle del presidente Eugenio Giani e del sindaco di Firenze Dario Nardella. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

