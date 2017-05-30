Giani: "Serve dialogo fra i Della Valle e i tifosi, ma nessuno fa da tramite. Cognigni mi ha detto..."

Un disimpegno da parte dei Della Valle? Conoscendoli direi proprio di si, ma sono persone responsabili...

Eugenio Giani, presidente del consiglio regionale toscano, ha parlato della sua situazione della Fiorentina: "Ho parlato con Cognigni dopo la partita con il Pescara, mi ha detto le stesse cose dette alla stampa. Ha visto i Della Valle disamorati, un sentimento comprensibile visto quello che è successo in queste settimane".

Prosegue proprio sui Della Valle: "Un disimpegno da parte dei Della Valle? Conoscendoli direi proprio di sì, ma sono persone responsabili e sono convinto che non faranno mai niente che possa pregiudicare il lavoro fatto negli ultimi anni. Con un dialogo fra i Della Valle e la tifoseria potrebbero nascere delle motivazioni per lavorare meglio".

E sui tifosi: "I tifosi non hanno colpa, ma in questo momento manca qualcuno che faccia da trait d'unione. La tifoseria vuole cercare un dialogo".