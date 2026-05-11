Giani: "La Fiorentina merita un altro futuro, questa stagione non va ripetuta perché deve stare in alto"

Il Presidente della regione Toscana ha commentato il pareggio viola con il Genoa

Il governatore della Toscana e noto sostenitore gigliato, Eugenio Giani, ha commentato con un mix di sollievo e fermezza la salvezza aritmetica ottenuta dalla Fiorentina grazie al pareggio contro il Genoa. Analizzando un'annata decisamente sottotono, Giani non ha nascosto le criticità affrontate: “È stata una stagione estremamente complessa e amara, segnata da critiche, delusioni e una costante sofferenza sportiva. Tuttavia, oggi conta un solo dato di fatto: la Fiorentina è salva”. Il Presidente ha poi voluto rendere omaggio alla resilienza del popolo viola, capace di restare compatto nonostante l'andamento deludente della squadra: “Questo risultato chiude un anno vissuto pericolosamente, ma la tifoseria non ha mai smesso di lottare e amare questi colori. Essere della Fiorentina significa proprio questo: restare uniti nelle avversità, stringersi attorno al gruppo quando i risultati non arrivano e continuare a crederci sempre”.

Guardando al domani, il messaggio di Giani suona come un chiaro monito alla dirigenza affinché si cambi rotta immediatamente: “Adesso è fondamentale ripartire. Una gestione così travagliata deve restare un episodio isolato e non può assolutamente diventare la normalità. Serve agire con lucidità e ambizione, perché Firenze e la sua storia centenaria meritano un futuro diverso, all’altezza della straordinaria passione della sua gente. Forza Viola, sempre”.