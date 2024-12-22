Lucca domani avversario della Fiorentina ma alla dirigenza viola è sempre piaciuto

L'attaccante friulano è un profilo più volte adocchiato dai dirigenti della Fiorentina per l'attacco prima di Kean

Come riportato da La Nazione, il centravanti dell'Udinese Lorenzo Lucca è sempre piaciuto alla dirigenza viola che, specialmente in passato, lo ha sondato più volte avendolo anche vicino quando giocava in Serie B al Pisa. A Pisa, Lucca è sbocciato e lì tanti addetti ai lavori hanno iniziato a tessere le lodi del bomber friulano poi passato in Olanda ed adesso all'Udinese. In estate la Fiorentina, prima di prendere Kean, ha bussato alla porta dei bianconeri, ma i 20 milioni richiesti hanno bloccato l'acquisto dell'attaccante, però l'interesse della Fiorentina nei suoi confronti è sempre vivo. Intanto Lucca sta vivendo una buona stagione con 5 reti all'attivo in campionato e 2 in Coppa Italia.

https://www.labaroviola.com/dybala-scavalca-higuain-tra-i-migliori-marcatori-argentini-in-serie-a-in-testa-ce-batistuta-con-184-gol/281881/