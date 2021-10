Nazione, Lucca o Belotti per il post Vlahovic ma attenzione agli attaccanti del Sassuolo

Secondo La Nazione la Fiorentina si sta già guardando intorno per il post Vlahovic. I nomi? Andrea Belotti del Torino che non sta firmando il rinnovo o Lorenzo Lucca, rivelazione della Serie B. Su di lui però c’è già la Juventus. C’è anche Borja Mayoral nei riflettori dei viola, così come Raspadori, Berardi e Scamacca del Sassuolo.

