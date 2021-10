CorFio, Vlahovic-Commisso la rottura è irreparabile. La Fiorentina a gennaio cerca un nuovo centravanti

Vlahovic non ha accettato la proposta di rinnovo della Fiorentina, ed il presidente Commisso ha dunque posto la parola fine sulla vicenda. Una doccia gelata che non impedirà alla Fiorentina di intervenire sul mercato di gennaio per trovare un nuovo centravanti. La rottura ormai è irreparabile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

