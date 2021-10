Gazzetta, Vlahovic, la Juve ci ha provato con la “Formula Chiesa”. Commisso spara, servono 90 milioni

Nelle amare parole di Commisso non c’è un domani per Vlahovic a Firenze. Dunque c’è aria di asta per il goleador che respinge il rinnovo con i viola. Il presidente addirittura si prepara a cederlo già al mercato di gennaio. E un recente contatto con la Juve dimostra che il prezzo è fatto: 90 milioni. La società nelle scorse settimane gli ha proposto un prolungato da 4 milioni netti per i prossimi 5 anni.

Chi si è fatto sotto di recente è stata la Juventus alle prese con la questione centravanti del futuro. Nell’idea di Cherubini c’era la prospettiva di ripetere l’operazione Chiesa, vale a dire un prestito pluriennale con riscatto ad una cifra inforno ai 60 milioni di euro. Invece la Fiorentina ha chiuso sul nascere il dialogo partendo da una richiesta shock: 90 milioni di euro. Senza sconti. Per questo la Juve al massimo può tornare in corsa per l’estate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ: “BERARDI VUOLE ANDARE ANCORA ALLA FIORENTINA, ARRIVERÀ GIÀ A GENNAIO?”