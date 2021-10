Pedullà: “Berardi vuole andare ancora alla Fiorentina, arriverà già a gennaio?”

Mimmo Berardi si è messo a disposizione del Sassuolo perché il contratto lo impone e perché non c’erano altre possibilità. Ma lui pensa sempre alla Fiorentina, ritiene che sia la soluzione perfetta, gli piace la squadra e si sente pronto. Un desiderio assolutamente ricambiato da Vincenzo Italiano. Il Sassuolo lo avrebbe anche ceduto lo scorso agosto ma aveva chiesto garanzie sulla formula e non sarebbe sceso sotto i 30 milioni. Berardi spera sempre di andare a Firenze, magari già a gennaio (in alternativa la prossima estate) e soprattutto tenendo conto della delicatissima situazione di Vlahovic che ha rifiutato il rinnovo. Quindi, l’esterno offensivo resta un potenziale uomo mercato viola. E le prossime sessioni di mercato potrebbero essere indicative in senso, compresa la finestra invernale. Lo scrive Alfredo Pedullà.

LEGGI ANCHE, REPUBBLICA, L’OBIETTIVO DELLA FIORENTINA È VENDERE VLAHOVIC A GENNAIO PER 75 MILIONI