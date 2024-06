Nazione: “Nzola via ma solo a titolo definitivo, piace al Fenerbahce. Al suo posto idea Lucca”

La Fiorentina non si ferma a Moise Kean, anzi. La squadra di Palladino sta cercando un secondo attaccante dopo l’ormai ex Juventus, ma prima serve cedere. E in attesa di capire quando si sbloccherà la questione Ikonè, Pradè ha messo sul mercato M’Bala Nzola. L’ex Spezia piace a Cagliari e al Lecce, ma in Italia pochi club possono accontentare una Fiorentina intenta a cedere l’attaccante a titolo definitivo. All’estero di parla anche del Fenerbahce.

Con la cessione di Nzola, la Fiorentina potrà cercare un altro rinforzo per l’attacco. E l’indiziato numero uno è Lorenzo Lucca. La punta dell’Udinese, riscattata per 9 milioni dal Pisa, piace molto al club viola che lo considera un ottimo prospetto da regalare a Raffaele Palladino. Lo scrive La Nazione.